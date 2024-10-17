Поддержка Китаем войны РФ против Украины очень вредит Пекину - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддержка Китаем войны, которую Россия ведет против Украины, оказывает негативное влияние на интересы и репутацию Пекина. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Новое время.

«Китай играет решающую роль в поддержке войны России против Украины, и такая поддержка не может продолжаться без ущерба для его интересов и репутации. Иран и Северная Корея обеспечивают Россию ракетами и беспилотниками в обмен на помощь их военной промышленности. Мы должны объективно оценивать ситуацию и сотрудничать с нашими партнерами для решения общих проблем и защиты наших ценностей» , — отметил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что Китай не противник НАТО, но «вызов». Он поддерживает военные усилия России, обходя санкции и поставляя товары двойного назначения, что влияет на его положение в мире.

Генсек также отметил, что вместе с Ираном Китай и Северная Корея способствуют военным усилиям России против Украины.