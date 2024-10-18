Close button

Силы обороны отминусовали еще 1 530 российских оккупантов и сожгли 13 танков

Силы обороны отминусовали еще 1 530 российских оккупантов и сожгли 13 танков
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 530 российских оккупантов, сожгли 13 танков, 23 артиллерийских систем и 51 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 675 800 (+1 530) человек,
  • танков – 9 027 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 053 (+51) ед,
  • артиллерийских систем – 19 533 (+23) ед,
  • РСЗО – 1 232 (+0) ед,
  • средств ПВО – 978 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 152 (+48) ед,
  • крылатых ракет – 2 620 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 908 (+93) ед,
  • специальной техники – 3 448 (+2) ед.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics