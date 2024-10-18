Силы обороны отминусовали еще 1 530 российских оккупантов и сожгли 13 танков

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 530 российских оккупантов, сожгли 13 танков, 23 артиллерийских систем и 51 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 675 800 (+1 530) человек,

танков – 9 027 (+13) ед,

боевых бронированных машин – 18 053 (+51) ед,

артиллерийских систем – 19 533 (+23) ед,

РСЗО – 1 232 (+0) ед,

средств ПВО – 978 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 152 (+48) ед,

крылатых ракет – 2 620 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 908 (+93) ед,

специальной техники – 3 448 (+2) ед.

Данные уточняются.