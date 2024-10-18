Лидеры ЕС объявили об остановке вступления Грузии в союз

Лидеры стран Европейского Союза во время саммита в Брюсселе заявили о фактической остановке процесса присоединения государства к ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в итоговом документе заседания Евросовета.

Как отмечается в документе, Евросовет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на его европейском пути.

"В то же время, он вновь выражает свою серьезную обеспокоенность относительно курса действий грузинского правительства, который противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС", – акцентируется в документе.

Евросовет напомнил, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливает процесс вступления в ЕС.

"Он призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. Европейский Совет будет продолжать внимательно следить за ситуацией", – отмечается в итоге.

Также в ЕС ожидают, что предстоящие парламентские выборы будут свободными и честными и с беспрепятственным доступом для международных и национальных наблюдателей за выборами.

Европейский Совет также подчеркнул приверженность принципу территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах.

Напомним, в последние месяцы "Грузинская мечта" приняла ряд шагов, которые вызвали острую критику Запада – от принятия закона об "иноагентах" до запрета "пропаганды ЛГБТ".

На этом фоне Евросоюз заморозил отношения с Тбилиси, а посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Европейского Союза.

Выборы в Грузии состоятся 26 октября. Они столкнули правящую партию с расколотой прозападной оппозицией. За избирательным процессом пристально следят международные партнеры страны.