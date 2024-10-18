Топ-5 самых запрошенных дизайнерских стилей для квартир в новостройках Львова

Львов – город с богатой историей и особым архитектурным наследием. В активно появляющихся в городе новостройках владельцы квартир стремятся сочетать современные тенденции с традиционной львовской атмосферой. Дизайн интерьера во Львове учитывает как новейшие тренды, так и уважение местных традиций. Дизайнеры предлагают разнообразные стили оформления, среди которых несколько стали особенно популярны. Вот пять самых востребованных стилей дизайна интерьера для квартир в новостройках Львова.

Скандинавский стиль

Скандинавский стиль продолжает оставаться на пике популярности благодаря своей простоте, функциональности и уюту.

Основные черты: минимализм, использование натуральных материалов, светлые цвета и большое количество природного света. Белый цвет стен и мебели дополняется деревянными элементами, что придает тепло и естественность.

Функциональность Каждый предмет имеет свое место и четко выполняет свою функцию, что особенно важно в условиях компактного городского жилья.

Декор: минимум декора, акцент на текстиле – пледы, подушки с геометрическими узорами, а также живые растения, придающие свежести интерьеру.

Лофт

Лофт – стиль, который идеально подходит для квартир в новостройках с большими открытыми просторами и высокими потолками:

Основные особенности: максимум пространства, необработанные поверхности, такие как кирпичные стены или бетонные потолки, большие окна и минимум перегородок. Использование индустриальных элементов, таких, как металлические конструкции и открытые коммуникации.

Цветовая гамма: преимущественно нейтральные оттенки – серый, черный, белый, которые подчеркиваются акцентами ярких цветов или натуральной текстуры дерева.

Освещение: в лофте часто используются большие светильники с металлическими элементами или лампы в стиле ретро, придающие индустриальному шарму.

Модерн

Модерн – это стиль, объединяющий современные тенденции с элегантными решениями, придающими интерьеру изысканность и комфорт.

Основные особенности: гладкие линии, отсутствие острых углов, использование современных материалов, таких как стекло, металл, лакированные поверхности. Интерьер в стиле модерн обычно имеет минималистичный подход с акцентом на качественные материалы.

Цвета: спокойная цветовая гамма – оттенки серого, белого и черного, которые могут сочетаться с яркими акцентами.

Технологии: важной составляющей модерна является использование современных технологий, таких как разумное освещение, встроенные системы хранения и современная бытовая техника.

Классический стиль

Классический стиль никогда не выходит из моды и остается популярным выбором для тех, кто ценит элегантность и традиции.

Основные особенности: симметрия, использование высококачественных материалов, таких как мрамор, дерево и шелк. Мебель имеет изящные формы, резные элементы и богатый декор. Классический стиль подчеркивает роскошь и статичность.

Цветовая гамма: преимущественно теплые цвета – оттенки бежевого, золотистого, кремового, которые дополняются темными деревянными вставками.

Декор: классический интерьер украшается картинами в массивных рамах, роскошными люстрами, гобеленами и антикварной мебелью.

Минимализм

Минимализм — это стиль, предпочитающий простоту и функциональность, идеально подходящий для современных новостроек:

Основные особенности: максимум пространства, минимум лишних деталей. Четкие линии, отсутствие декоративных элементов и использование только самой необходимой мебели. Минимализм создает чувство легкости и чистоты.

Цветовая гамма: преобладают нейтральные цвета – белый, серый, черный. Возможны акценты в виде одного яркого цвета, подчеркивающего геометрию пространства.

Минимализм часто сочетается с современными технологиями, такими как встроенные системы хранения, интегрированное освещение и смарт-системы.

Вывод

Выбор дизайнерского стиля в новостройке Львова зависит от личных предпочтений, размеров помещения и функциональных требований. Независимо от выбранного стиля важно учитывать архитектурные особенности квартиры и создавать пространство, которое будет не только эстетически привлекательным, но и удобным для жизни. Компания RBK Kronos предлагает профессиональные решения по воплощению любого дизайнерского стиля, помогая создать ваш идеальный интерьер.