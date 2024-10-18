Лидеры Евросоюза поддержали Польшу в вопросе противодействия нелегальной миграции

Лидеры государств-членов ЕС выразили солидарность с Польшей в вопросе противодействия нелегальным мигрантам, а также решимость по обеспечению эффективного контроля над внешними границами ЕС. Об этом говорится в итоговом документе заседания Евросовета, сообщает Европейская правда.

В итоговом документе Евросовет призвал Совет, государства-члены и Комиссию усилить работу по всем направлениям в рамках комплексного подхода к миграции.

В частности, в документе подчеркивается важность имплементации принятого законодательства ЕС и применения действующего законодательства с целью наилучшего решения текущих вызовов.

"Кроме того, следует рассмотреть новые пути предотвращения и противодействия нелегальной миграции в соответствии с правом ЕС и международного права" , – говорится в итогах.

Кроме этого, лидеры государств-членов ЕС акцентировали, что "нельзя позволить России и Беларуси или любой другой стране злоупотреблять ценностями, включая право на убежище и подрывать демократии".

"Европейский Совет выражает свою солидарность с Польшей и государствами-членами, которые сталкиваются с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют соответствующих мер" , – говорится в документе.

Также Евросовет напомнил о решимости обеспечить эффективный контроль над внешними границами ЕС всеми доступными средствами.

Заметим, издание Politico написало, что этот вывод стал победой премьер-министра Польши Дональда Туска, который хотел, чтобы ЕС поддержал идею о том, что страна может ссылаться на соображения безопасности как на оправдание для приостановления права на убежище.

"Я только что вернулся со встречи со всеми важнейшими лидерами, и я достиг того, чего хотел достичь" , – сказал Туск журналистам.

Напомним, правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.

В Еврокомиссии ранее заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны по соблюдению прав человека.

Это произошло после того, как 12 октября Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное территориальное приостановление права на убежище.