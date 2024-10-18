Гибель Синвара не означает конец войны в Газы – Нетаньяху

Смерть лидера террористической группировки ХАМАС Яхьи Синвара не означает конец войны в Полосе Газы. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, сообщает Левый берег.

"Хотя это не конец войны в Газе, это начало конца" , – подчеркнул он.

"Для людей Газы у меня простое сообщение: эта война может закончиться завтра. Она может закончиться, если ХАМАС сложит оружие и вернет наших заложников. Израиль обязуется сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть их всех домой. И Израиль будет гарантировать безопасность всем, кто вернет наших заложников" , – добавил глава правительства.

В то же время каждого, кто будет пытаться нанести вред заложникам, будут преследовать и привлечь к ответственности.

Он также намекнул на ряд лидеров ХАМАСа, "Хезболлы" и иранских деятелей, убитых за последние месяцы израильскими военными, и сказал, что у него "послание надежды" для людей региона.

"Вот террора, построенная Ираном, разрушается на наших глазах. Насралла (Хезболла Хасан) ушел. Его заместитель Мохсен (или Фуад Шукр) ушел. (Исмаил Хамас) Гания ушел. Дейф (Хамас Мохаммед) ушел. Синвар ушел" , ‒ добавил Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что "правление террора" Ирана в отношении его собственного народа и более широкого региона исчезнет, добавив, что все, кто стремится к "миру и процветанию" для региона, должны объединить усилия для достижения этого.