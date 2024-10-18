Нацбанк впервые обнародовал данные о переводах бизнеса и населения

Национальный банк Украины впервые обнародовал информацию об объемах использования кредитных трансферов и прямых дебетов как платежных инструментов с прошлого года, сообщает Экономическая правда.

"Введение такой отчетности соответствует подходам Европейского центрального банка и других ведущих центральных банков мира. Это позволяет имплементировать в украинской платежной сфере современные европейские подходы к оценке объемов платежных операций" , - говорится в сообщении.

Так, в первом полугодии 2024 года в Украине осуществлено 0,8 млн платежных операций с применением прямого дебета на сумму 21,23 млрд грн.

Более распространенными являются операции с кредитным трансфером: в пределах Украины -1 848 млн операций на сумму почти 20 166 млрд грн, в Украину - 2,52 млн операций на сумму 33,89 млрд долл США в эквиваленте, из Украины - 0,56 млн операций на сумму 35,09 млрд долл США в эквиваленте.

Наибольшее количество операций в пределах Украины осуществлено со счетов физических лиц - 1 603,7 млн шт. или 86,78%, но по сумме лидируют операции субъектов хозяйствования 18 063,20 млрд грн или 89,57%.

Зазначається, що більшість транскордонних переказів в Україну за кількістю операцій надходить фізичним особам – 55,41%, проте за сумою переважають надходження бізнесу – 94,16% від загального обсягу коштів, що надійшли в країну за зовнішньоекономічними контрактами. Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,95%), Швейцарії (21,22%) та США (11,79%). З України найбільше коштів було переказано до країн ЄС (60,51%), Швейцарії (10,33%) та Китаю (5,06%).

Щодо переказів з України, дані НБУ показують, що бізнес здійснює переважну більшість операцій за кордон: 93,67% за кількістю та 99,8% за сумою. Основними напрямками таких переказів є країни ЄС (60,51%), Швейцарія (10,33%) та Китай (5,06%).