Мобилизация в Украине происходит в соответствии с действующим законодательством, заявил министр обороны Рустем Умеров на брифинге 18 октября. Таким образом, он ответил на вопрос о заявлении представителя советника президента, что Соединенные Штаты якобы давили на Украину относительно снижения возраста мобилизации до 18 лет, сообщает Радио Свобода.

"Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации – ред.), в котором ясно понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра" , – сказал министр.

Он добавил, что иногда проходят обсуждение этого вопроса, поскольку партнеры Украины "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".

Украинские власти, по его словам, объясняют, что таким было условие Верховной Рады, которое позволило правительству мобилизовать людей с 25 до 60 лет.

На вопрос, могут ли решения по мобилизации измениться, глава Минобороны ответил:

"Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено, из 25 и выше. Если есть желание кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады".﻿

На днях советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что американские политики обеих партий давят на президента Украины Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет.

В то же время, по его словам, президент "продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без смены призывного возраста".

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