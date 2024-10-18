Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в российской Казани

Глава КНР Си Цзиньпин 22-24 октября посетит российский город Казань для участия в саммите лидеров страны БРИКС. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, сообщает Укринформ.

"Си Цзиньпин проведет глубокий обмен мнениями с лидерами стран БРИКС по поводу текущей международной ситуации, практического сотрудничества в рамках организации, развития механизмов БРИКС и важных вопросов, представляющих общий интерес" , - сказала Мао.

По ее словам, Китай готов развивать сотрудничество со всеми странами-участницами БРИКС для усиления Глобального Юга и содействия миру и стабильности в мире.

На полях саммита лидер Китая наверняка проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами, в частности, с главой страны-хозяйки саммита Владимиром Путиным.

БРИКС образован в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась Южная Африка, и эта группа стран получила название по аббревиатуре их английских названий BRICS.

1 января полноправными участниками группы стали еще пять стран – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В то же время также приглашенные Аргентина после победы на президентских выборах Хавьера Милея отказалась от вступления, а Индонезия заявила, что изучает целесообразность присоединения к группе.

В этом году в БРИКС председательствует Россия, а главным событием в рамках организации должен стать саммит, который будет проводить Москва 22-24 октября в Казани и на который пригласила большое количество стран Глобального Юга, чтобы продемонстрировать свое влияние на международной арене.