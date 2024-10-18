Умеров заявил, что не слышал предложений об обмене территории на вступление в НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров не слышал о предложении Киеву отказаться от оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО. Об этом он сказал в кулуарах встречи министров обороны НАТО стран в Брюсселе 18 октября, сообщает Радио Свобода.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, слышал ли о подобных предложениях со стороны партнеров.

"Нет, я такого не слышал. Если бы такое было, я бы точно… сделал бы очень плохие вещи" , – сказал министр. ﻿

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможных предложениях Украины со стороны Запада отказаться от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс. Такую идею высказывал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен в августе 2023 года.

"Я считаю, что решением для Украины может быть отказ от территории и получение вместо членства в НАТО" , — сказал Йенссен во время панельных дебатов в Арендале.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что план победы Украины в войне состоит из пяти публичных пунктов и нескольких засекреченных приложений. Первый пункт – это безусловное приглашение Украины в НАТО.

В начале октября президент Чехии, бывший генерал НАТО Петр Павел в интервью The New York Times сказал, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории Украины могут оставаться под контролем России, по крайней мере, "временно".

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны.

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