ООН: В сентябре россияне убили и ранили по меньшей мере 1400 гражданских

В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских лиц и 1220 получили ранения, что стало самым высоким показателем жертв среди гражданского населения за 2024 год, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Согласно отчету, количество жертв среди гражданских продолжает расти с июля, а сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством погибших и раненых.

В организации заявили, что 46% погибших украинцев были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли 9 детей и 76 получили ранения.

Основными причинами называются ракетные обстрелы по территории всей страны и использование авиационных бомб, особенно в Харькове и Запорожье, привели к большому количеству жертв.

"Вблизи линии фронта на атаки с использованием беспилотнх летательных аппаратов пришлась значительная часть жертв. На территории Херсонской области, которая контролируется Правительством Украины, половина жертв среди гражданских лиц была вызвана атаками БПЛА. Дроны также наносили удары по гражданским лицам в оккупированных Донецке и Горловке (Донецкая область)".

Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (92%) и повреждения образовательных и медицинских учреждений (96%) в сентябре продолжали происходить на контролируемой Украиной территории.

Предыстория:

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в апрельском отчете сообщила, что в марте россияне убили и ранили более 600 гражданских: на 20% больше, чем в феврале. 57 из них – дети.