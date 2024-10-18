КНДР планирует отправить 12 тысяч военных в Украину – разведка Южной Кореи

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила о намерении Северной Кореи отправить 12 тысяч военных в Украину. Об этом пишет агентство Yonhap, сообщает Радио Свобода.

По сообщению, речь идет о четырех бригадах военных, в том числе спецназе, и передислокация этих сил уже началась.

Ранее о возможном присоединении северокорейских военных к войне России против Украины заявлял украинский президент Владимир Зеленский, а также глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, около 11 тысяч северокорейских военных уже проходят подготовку на востоке России, и первое подразделение готовится к отправке в Курскую область РФ. Куда отправят остальные, по его словам, пока неизвестно.

14 октября Зеленский заявил, что КНДР "фактически входит в войну". Он также сказал, что Северная Корея не просто передает оружие России, но фактически отправляет своих граждан воевать в Украину в российских войсках.

В Кремле отвергли эти обвинения как "фейковые новости".

В тот день российский лидер Владимир Путин подал для ратификации в российскую Госдуму текст российско-северокорейского соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое обе страны подписали в июне 2024 года.

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Кремль, вероятно, использует недавнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, заключенное в июне 2024 года, для того, чтобы дольше избегать мобилизации в РФ.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты "озабочены" сообщениями о том, что северокорейские солдаты воюют на стороне России в войне против Украины.

Представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт заявил, что участие войск КНДР в войне против Украины, если эти сообщения правдивы, будет означать значительное усиление сотрудничества между Северной Кореей и РФ в военной сфере.

КНДР открыто поддерживает Москву в войне против Украины. Северная Корея снабжает России артиллерийскими снарядами и ракетами. Сообщалось также о возможных поставках военной формы и других видов амуниции и снаряжения.

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