Шольц: Несмотря на помощь Украине, НАТО не должно стать стороной войны

Во время визита президента США Джо Байдена в Берлин федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отметил общую ответственность обеих стран за мир. Заявление Шольца приводит Handelsblatt, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что позиция Германии четкая: поддерживать Украину настолько энергично, насколько это возможно.

"В то же время мы следим за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной войны, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе" , – заявил глава немецкого правительства Берлине.

"Мы очень хорошо осознаем эту ответственность, и никто не может снять ее с нас" , – добавил он.

США и Германия, по словам Шольца, совместно выступают за суверенитет и целостность Украины, чтобы Россия не смогла покорить ее силой.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Путин просчитался, он не сможет выстоять в этой войне" , – сказал Шольц.

Оба государства также работают вместе для сильного НАТО, защищающего каждый квадратный сантиметр территории Альянса, добавил он.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя представленный президентом Владимиром Зеленским "план победы", отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Как известно, лидер Германии является одним из тех, кто не поддерживает приглашение Украины в НАТО в ближайшей перспективе, и отказывается передавать Киеву дальнобойные ракеты. Он аргументирует это желанием избежать эскалации и более широкой войны.

Шольц утверждает, что передача ракет Taurus Украине сделает Германию стороной войны, поскольку, по его словам, нацеливание ракет якобы невозможно проводить без прямого участия немецких военных.

Президент Владимир Зеленский 17 октября в Брюсселе сказал, что надеется убедить канцлера Олафа Шольца относительно важных для Украины дальнобойных средств, как и поддержки ее приглашения в НАТО.