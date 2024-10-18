Группа "ТАС" Тигипко купила Idea банк

В пятницу 18 октября Getin Holding и группа "ТАС" подписали соглашение о продаже 100% акций "Идея Банка Украина", сообщает Экономическая правда.

Покупателем выступила компания Alkemi Limited (Кипр), которая входит в группу "ТАС". Сумма сделки составляет 34 миллиона долларов, но может вырасти до 36 миллионов, в зависимости от уровня налогообложения банковской прибыли.

"Идея Банк Украина" работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц, говорится в релизе. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.

По состоянию на 30 июня 2024 года общий баланс "Идея Банка Украина" составлял почти 162 млн долларов.

Условие завершения сделки - получение разрешения Антимонопольного комитета Украины и согласование покупки акций "Идея Банка" Национальным банком Украины. Сделка регулируется английским законодательством и требованиями Варшавской фондовой биржи.

Если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительные 800 000 долларов за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025 года.