Украина вернула тела 501 павшего защитника

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 501 павшего защитника, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Координационный штаб.

Сообщается, что в частности удалось репатриировать 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел защитников с Марьинского направления, 6 тел павших защитников на Угледарском направлении, 4 павших воина на Запорожском направлении, 7 тел защитников, воевавших на Луганском направлении. Также удалось вернуть 1 тело из морга на территории РФ.

"Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения".