Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году

Всемирный банк пересмотрел свои оценки по росту экономики Украины. Так, ВБ сохранил свой прогноз по росту экономики по итогам 2024 года на уровне 3,2%, однако существенно ухудшил прогноз на 2025 год. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка, сообщает Зеркало недели.

"В Украине значительные убытки от российского вторжения и масштабные перебои со снабжением электроэнергией, вероятно, замедлят рост с 5,3% в прошлом году до 3,2% в этом году" , – говорится в сообщении.

На следующий год ВБ прогнозирует замедление роста до 2%, хотя ранее прогнозировалось увеличение ВВП Украины в 2025 году на 6,5%.

"Прогноз роста экономики Украины на 2025 год снижен на 4,5 процентных пункта (п.п.) – до 2%, что отражает предположение о продолжении военных действий" , – уточняется в обзоре ВБ для региона Европы и Центральной Азии.

Однако в 2026 году экономика Украины может вырасти уже на 7%. В прошлый раз ВБ прогнозировал рост на этот период на 5,1%.

При этом Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России: в 2024 году он вырастет на 3,2% (ранее ожидалось на 2,9%), в 2025 – на 1,6% (до этого прогнозировалось – на 1,4%), а в 2026 году – на 1,1% (без изменений).

Ранее Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал рост ВВП на текущие и ближайшие годы. Да, прогноз на 2024 год сохранен на уровне 3,0%, но на 2025 год его ухудшили с 6% до 4,7%.