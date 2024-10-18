Синоптик рассказала, когда украинцам ждать первого снега

Ожидать сильных снегопадов, которые покрыли бы поверхность земли на длительное время, украинцам в ближайшей перспективе не стоит, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.

Когда украинцев может "накрыть" первым снегом

По словам эксперта, первый снег (если не говорить о снеге, выпавшем ранее на высокогорье Карпат) может прийти на территорию Украины в форме осадков смешанной фазы - дождей, кое-где с мокрым снегом.

"Пока именно такого снега, чтобы удерживался длительный снежный покров... В ближайшей синоптической перспективе (там где мы можем говорить, непосредственно, о практических каких-то показателях) то... До конца октября вообще у нас без осадков" , - рассказала синоптик.

Она уточнила, что изменение синоптической ситуации будет наблюдаться в первых числах ноября.

"И там действительно может на территории Украины (согласно расчетам, которые есть на сегодня) образоваться циклон. И он может уже принести осадки, по крайней мере смешанной фазы. То есть дождь, кое-где с мокрым снегом" , - объяснила Птуха.

В то же время она заметила, что осень еще, возможно, будет о себе напоминать.

"Видим, что сезоны сейчас, в условиях изменения климата - это такой дисбаланс в климатической системе" , - признала специалист.

По ее словам, вполне вероятно, что и этот сезон (большинство месяцев холодного периода), будет характеризоваться несколько более высокими, чем климатическая норма, показателями среднемесячной температуры - на 1,5-2 градуса.

"Конечно, есть определенные исключения. Например, для ноября и декабря возможно все же она (температура, - Ред.) будет близка к норме... Общая тенденция к потеплению не исключает затоков холода, арктического воздуха. Потому что всегда подчеркиваю: мы - сезонная страна. Эти затоки холода могут быть. Просто их продолжительность в последние годы все сокращается" , - подытожила спикер УкрГМЦ.

Первый снег в Карпатах

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.