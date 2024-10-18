Киберспециалисты ГУР успешно атаковали спутниковую связь россиян - СМИ

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли киберудар по IT-инфраструктуре национального оператора системы подвижной спутниковой связи «Морсвязьспутник». Со ссылкой на источники в ГУР МОУ, сообщает Укринформ.

«Также атакована российская государственная система контроля движения морского транспорта. Также под удар попала транспортно-логистическая компания «Fesco», предприятия «Росморпорт» и «Росморречпорт» , – заявили источники.

По данным собеседников агентства, по результатам DDOS-атаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки. Была обусловлена нестабильность спутниковой связи, используемой для мониторинга и контроля за движением морского транспорта.

В военной разведке отметили, что российским СМИ было предписано скрывать факт осуществления DDOS-атаки по указанным выше целям, что не дает возможность осуществить объективную оценку нанесенного экономического ущерба на объекты РФ.