В Пентагоне пообещали поспособствовать "плану победы" Зеленского

США сделают "все возможное", чтобы помочь в достижении целей "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского﻿. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на пресс-конференции после участия во встрече министров обороны стран-членов НАТО, сообщает Деловая столица.

"План Победы — это план президента Зеленского, и мы сделаем все возможное, чтобы оказать помощь в сфере безопасности, чтобы поддержать президента в его попытках достичь своих целей. Мы все хотим убедиться, что мы продолжим делать это, связывая военные цели со стратегическими целями. И этот диалог продолжается. Мы и дальше будем фокусироваться на том, чтобы делать все возможное для поддержки Плана победы. Это — наша поддержка президента Зеленского. Не в моей компетенции публично оценивать его план" , — сказал Остин в пятницу в Брюсселе

Отвечая на вопрос об использовании дальнобойного оружия, Ллойд констатировал, что "украинцы с большим эффектом использовали свои возможности удара с помощью БПЛА большой дальности".

"Недавно мы видели, что им удалось вывести из строя ряд стратегических точек поставки боеприпасов, и это повлияло на поле боя. Здесь важно отметить, что они способны производить эти БПЛА в Украине. Они способны быстро нарастить это производство, и БПЛА доказали свою высокую эффективность и точность" , — дал оценку глава Пентагона.

Как сообщалось, 17 октября Зеленский заявил, что если международные партнеры Украины не поддержат "план победы" от официального Киева, это станет привилегией для российского агрессора и большой ошибкой.