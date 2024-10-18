Зеленский заявил о большом прогрессе в позиции США касательно Украины в НАТО

Позиция США по вступлению Украины в НАТО изменилась в лучшую сторону. Но у Германии остается скепсис.﻿ Со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского в эфире телемарафона, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Глава государства по итогам визитов в Британию, Францию, Италию и Германию рассказал, что часть стран все еще хотят "не закрывать двери полностью" в отношениях с Россией.

По его словам, с Германией остается вопрос о предоставлении дальнобойного оружия. Для Берлина это "самый болезненный вопрос".

"Мы много говорили о будущем Украины именно в НАТО. Немецкая позиция очень важна, потому что скепсис остался у немцев. И мы ближе к НАТО с США, чем когда-то были. Считаю, гораздо ближе" , - добавил Зеленский.

Напомним, Украина рассматривает вступление в НАТО как самую надежную гарантию защиты от возможного повторного нападения России.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, в котором предложил пригласить Украину в НАТО до завершения текущей войны с Россией.

Приглашение Киев рассчитывал получить в ходе вашингтонского саммита НАТО, который прошел в июле. Но тогда страны Альянса не пошли на такой шаг.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, против инициативы выступили США и Германия.

При этом недавно постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит подчеркнула, что сейчас приглашение Украины в Альянс в краткосрочной перспективе не обсуждается.