Дания объявила о военном пакете помощи Украине на сумму свыше €320 млн

Дания подготовила новый пакет военной помощи Украине на сумму около 321,8 миллионов евро﻿. Со ссылкой на датское правительство, сообщает Деловая столица.

Новый пакет военной помощи предусматривает предоставление вооружений со складов армии Дании, финансирование систем противовоздушной обороны в сотрудничестве с Германией и дополнительные взносы в Международный фонд для Украины под руководством Великобритании.

Также помощь будет направлена на расширение тренировок украинских военных.

"Пакет помощи призван предоставить как можно больше военной поддержки для удовлетворения неотложных потребностей украинцев. Он также поддерживает планы Дании усиливать долгосрочное развитие оборонных возможностей Украины" , — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Министр также отметил, что правительство Дании рассматривает возможность закупки оружия непосредственно у украинских избирателей. Речь идет, в частности, о беспилотниках.