США будет выделять помощь Украине каждые две-три недели - Зеленский

Украина договорилась с США, что теперь каждые две-три недели будет предоставляться новый пакет помощи – это предусмотрено Планом победы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону, сообщает Лига.net.

Глава государства отметил, что об этом он договорился с президентом Джо Байденом во время телефонного разговора 16 октября. По результатам этого звонка было объявлено о пакете помощи на $425 млн.

Зеленский сообщил, что согласно договоренностям теперь Украина "очень быстро раз в две-три недели" будет получать пакет помощи, усиливающий ее армию.

"Детали не буду говорить, потому что не имею права на это, но вы их будете видеть потом. Пакеты, я думаю, будут большие: от $500 млн до $750 млн. И я думаю, это будет достаточно быстрый процесс" , – добавил президент.

По его словам, это очень важно сделать в ближайшие месяцы — План победы и рассчитан на то, чтобы за октябрь-декабрь максимально усилить Украину.

Также президент ждет команду Белого дома в Украине "в ближайшее время" – она ​​должна предоставить отзыв Штатов насчет Плана.