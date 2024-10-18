В Белом доме заявили, что США поддерживают "план победы" Зеленского

США все еще обсуждают подробности плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Но такую инициативу Вашингтон поддерживает.﻿ Со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам Кирби, президент США Джо Байден оценил, что глава украинского государства приехал в Вашингтон, чтобы представить ему свой план победы.

"Очевидно, мы все еще разбираемся в его деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности по каждому пункту. Но я скажу, что, как мы уже ясно дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по достижению справедливого мира" , - подчеркнул Кирби.

Он добавил, что очень важно, чтобы мир, который будет достигнут, был признан Зеленским и украинским народом.

Также Кирби заверил, что США не собираются обсуждать Украину без Украины с теми иностранными лидерами, которые не принимают планы Зеленского по достижению справедливого мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену свой план победы еще в сентябре. Это была ключевая цель его поездки в США.

Как рассказал глава украинского государства, уже в ближайшее время ожидается визит в Украину команды Белого дома, которая даст фидбек по плану победы.