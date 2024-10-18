В Белом доме заявили, что США поддерживают "план победы" Зеленского
США все еще обсуждают подробности плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Но такую инициативу Вашингтон поддерживает. Со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
По словам Кирби, президент США Джо Байден оценил, что глава украинского государства приехал в Вашингтон, чтобы представить ему свой план победы.
"Очевидно, мы все еще разбираемся в его деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности по каждому пункту. Но я скажу, что, как мы уже ясно дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по достижению справедливого мира", - подчеркнул Кирби.
Он добавил, что очень важно, чтобы мир, который будет достигнут, был признан Зеленским и украинским народом.
Также Кирби заверил, что США не собираются обсуждать Украину без Украины с теми иностранными лидерами, которые не принимают планы Зеленского по достижению справедливого мира.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену свой план победы еще в сентябре. Это была ключевая цель его поездки в США.
Как рассказал глава украинского государства, уже в ближайшее время ожидается визит в Украину команды Белого дома, которая даст фидбек по плану победы.