Bloomberg узнало, кто станет новым лидером ХАМАС

ХАМАС, скорее всего, назначит проживающего в Катаре Халиля аль-Хайю преемником убитого Израилем лидера Яхйи Синвара, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аль-Хайя выступил с телевизионной речью в пятницу, заявив, что он берет на себя роль лидера, по крайней мере, на временной основе. Он поклялся, что убийство Синвара Израилем станет мотивацией для продолжения борьбы.

Очевидно, обращаясь к израильтянам, Аль-Хайя заявил, что заложники "не вернутся к вам, пока агрессия в Газе не прекратится".

"Израиль должен уйти из Газы, а палестинские заключенные в израильских тюрьмах должны быть освобождены" , - сказал он.

Напомним, 17 октября министр иностранных дел Израэль Кац подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за атаку 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что зло "понесло тяжелый удар". Однако, стоящая перед Израилем задача, по словам Нетаньяху, "еще не выполнена".

Яхья Синвар стал новым лидером ХАМАС послед того, как 31 августа в Тегеране был убит Исмаил Хания.