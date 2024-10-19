Налет дронов на Киев: во время вражеской атаки пострадала женщина
Один человек пострадал в результате российской дроновой атаки в Киеве, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают мэр столицы и начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.
"В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона".
По словам мэра, других повреждений в многоквартирном доме нет.
Попко уточнил, что пострадала молодая женщина – она получила серьезное ранение нижней конечности.
"В результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома... обломками повреждены припаркованные авто", – сообщил начальник КГВА.
Предыстория:
- Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
- По состоянию на 2:45 воздушная тревога объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
- В 3 ночи Киевская областная администрация сообщила, что в области зафиксировали российские беспилотники и работает противовоздушная оборона.
- После 4 утра 19 октября власти сообщили о работе ПВО в Киеве.