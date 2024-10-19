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Налет дронов на Киев: во время вражеской атаки пострадала женщина

Налет дронов на Киев: во время вражеской атаки пострадала женщина
Фото: Facebook

Один человек пострадал в результате российской дроновой атаки в Киеве, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают мэр столицы и начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

"В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона".

По словам мэра, других повреждений в многоквартирном доме нет.

Попко уточнил, что пострадала молодая женщина – она получила серьезное ранение нижней конечности.

"В результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома... обломками повреждены припаркованные авто", – сообщил начальник КГВА.

Предыстория:

  • Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
  • По состоянию на 2:45 воздушная тревога объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. 
  • В 3 ночи Киевская областная администрация сообщила, что в области зафиксировали российские беспилотники и работает противовоздушная оборона.
  • После 4 утра 19 октября власти сообщили о работе ПВО в Киеве.

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