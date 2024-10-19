Воздушные силы: Россия выпустила ракеты, тревога в 15 областях
Утром 19 октября Воздушные силы сообщили о пусках Россией крылатых ракет – по состоянию на 6:55 тревога раздается в 15 областях Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Скоростная цель на Николаевщину. Крылатая ракета в направлении Южноукраинска с востока. Крылатая ракета изменила направление в район Первомайска. Крылатая ракета через Кировоградскую область в направлении Умани. Умань, немедленно в укрытие".
Также сохраняется угроза от российских ударных беспилотников.
Предыстория:
- Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
- По состоянию на 2:45 воздушная тревога объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
- В 3 ночи Киевская областная администрация сообщила, что в области зафиксировали российские беспилотники и работает противовоздушная оборона.
- После 4 утра 19 октября власти сообщили о работе ПВО в Киеве.
- Позже стало известно, что в Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют после того, как небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона.
- В КГВА сообщили, что Силы обороны обезвредили все российские беспилотники, которые атаковали Киев ночью 19 октября.