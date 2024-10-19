Воздушные силы: Россия выпустила ракеты, тревога в 15 областях

Утром 19 октября Воздушные силы сообщили о пусках Россией крылатых ракет – по состоянию на 6:55 тревога раздается в 15 областях Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Скоростная цель на Николаевщину. Крылатая ракета в направлении Южноукраинска с востока. Крылатая ракета изменила направление в район Первомайска. Крылатая ракета через Кировоградскую область в направлении Умани. Умань, немедленно в укрытие".

Также сохраняется угроза от российских ударных беспилотников.

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