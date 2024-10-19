Ситуация на фронте: россияне штурмовали позиции ВСУ более 200 раз

Оккупанты сбросили 91 КАБ на территорию Украины, на Курщину — 54 КАБов, сообщает Деловая столица.

Актуализировали ситуацию на фронт и в Генштабе ВСУ.

Начались 969 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновений. По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также нанес 64 авиационных удара, в том числе сбросил 91 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил более трех с половиной тысяч обстрелов, из них 78 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1 400 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Александровка и Локня Сумской области; Пискуновка, Переездное, Звановка, Иванополье, Торецк, Зверево, Вознесенка, Курахово, Александрополь, Кураховка, Песчаное, Покровск и Шахтерское Донецкой области; Алисовка Харьковской области; Ольговка Херсонской области.

Три удара по районам сосредоточения личного состава и ВОВ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены три орудия на огневых позициях и еще один важный объект оккупантов.

В Харьковском направлении враг 4 раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отражали атаки кафиров в районах Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.

Еще 3 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечиного и Ступок украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации – избивал КАБами в районе Никифоровки.

При поддержке бомбардировочной авиации враг 7 раз атаковал в районах Торецка и Делиевки на Торецком направлении.

За минувшие сутки 35 атак отразили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Романовки, Селидового, Луча и Михайловки.

Силы обороны продолжают сдерживать окцпантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Еще 10 атак противника остановили наши защитники в районе Новоукраинки и Богоявления Времовского направления.

На Ореховском направлении оккупационные войска раз штурмовали позиции сил обороны в районах Новоданиловки.

На Приднепровском направлении 6 напрасных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки предпринял противник .

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 36 авиаударов, применив 54 управляемых авиабомба; к тому же россияне совершили более 200 обстрелов.

Напомним, в общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 380 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили восемь танков, 19 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 78 БПЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты, 38 автомобилей и 25 единиц специальной техники оккупантов.