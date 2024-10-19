Еврокомиссия в конце октября даст оценку Украине на пути к членству - посол
Еврокомиссия в конце октября планирует предоставить оценку прогрессу стран, находящихся на пути к членству в блоке. Это касается и Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит интервью посла ЕС в Украине Катарины Матерновой.
"Я просто хочу объявить, что 30 октября, то есть менее чем через две недели, мы увидим издание 2024 года так называемого пакета расширения", - сказала она.
По словам посла, это ежегодная оценка прогресса Европейской комиссии, по которой оцениваются страны, претендующие на членство в ЕС.
"Оценивать будут и Украину", - уточнила Матернова.
Вступление Украины в ЕС
14 декабря прошлого года во время саммита в Брюсселе Европейский совет поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
При этом, Украина еще в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, Украине необходимо было выполнить 7 условий.
Недавно первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем обретет членство в ЕС. На это указывает динамика переговорного процесса и "традиции" по расширению ЕС.