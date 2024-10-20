За сутки Силы обороны уничтожили еще 1340 окупантов - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 12 российских танков, 17 артсистем врага и 1340 окупантов. Такие данные приводит Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составили:

Генштаб ВСУ