За сутки Силы обороны уничтожили еще 1340 окупантов - Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 12 российских танков, 17 артсистем врага и 1340 окупантов. Такие данные приводит Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 678520 (+1340) человек,
- танков ‒ 9047 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18111 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 19565 (+17) ед,
- РСЗО – 1232 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 978 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17287 (+57),
- крылатые ракеты ‒ 2624 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26987 (+41) ед,
- специальная техника ‒ 3476 (+3)