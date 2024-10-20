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За сутки Силы обороны уничтожили еще 1340 окупантов - Генштаб

За сутки Силы обороны уничтожили еще 1340 окупантов - Генштаб
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 12 российских танков, 17 артсистем врага и 1340 окупантов. Такие данные приводит Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составили:

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Генштаб ВСУ
  • личного состава – около 678520 (+1340) человек,
  • танков ‒ 9047 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18111 (+39) ед,
  • артиллерийских систем – 19565 (+17) ед,
  • РСЗО – 1232 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 978 (+0) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17287 (+57),
  • крылатые ракеты ‒ 2624 (+1),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26987 (+41) ед,
  • специальная техника ‒ 3476 (+3)

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