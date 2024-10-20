Оккупанты нанесли шесть авиаударов по Запорожью и области - ОВА

За сутки россияне нанесли 247 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Из-за авиаударов по Запорожью пострадали десять человек. Такие данные привел глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"10 человек получили ранения в результате вражеской атаки по областному центру. Это мужчины 35, 37, 39, 55 и 70 лет, женщины 60, 67 и 80 и дети 9 и 13 лет" , - сообщил глава администрации.

В частности, российские войска нанесли 6 авиационных ударов по Запорожью, Роботиному, Малой Токмачке и Левадному. 142 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное. 4 обстрела из РСЗО накрыли Лобково, Роботино и Малую Токмачку. 95 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 78 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.