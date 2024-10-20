Конгресс США требует усилить санкции против нефтесервисной отрасли РФ - FT
Двухпартийная коалиция в Конгрессе США призвала администрацию Байдена усилить санкции против российской нефтесервисной отрасли. Законодатели считают, что действующие меры позволяют американской компании SLB поддерживать военную машину Владимира Путина. Со ссылкой на Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Конгресс США также требует от Министерства финансов и Госдепартамента объяснить, почему SLB импортировала в Россию оборудование на 17,5 млн долларов в период с августа по декабрь 2023 года, несмотря на санкции.
Это заявление последовало за расследованием Financial Times, которое показало, что SLB продолжает расширять свою деятельность в России после ухода западных конкурентов.
Законодатели подчеркивают, что SLB, крупнейшая в мире нефтесервисная компания, способствует финансированию российской армии, и требуют более жестких санкций для ограничения доходов Путина.
Госдепартамент и SLB пока не дали комментариев, но Казначейство США подтвердило, что продолжает использовать все инструменты для сокращения доходов Кремля.
В пятницу SLB сообщила о 13-процентном росте прибыли в третьем квартале.
SLB уже сталкивалась с санкциями со стороны США. В 2015 году компания признала свою вину в федеральных обвинениях и выплатила 232 млн долларов за участие в торговле с Ираном и Суданом.
В 2021 году ее американское подразделение, Cameron International Corporation, согласилось выплатить 1,4 млн долларов Министерству финансов для урегулирования "очевидных нарушений", связанных с предоставлением услуг российской компании "Газпром нефть шельф" для арктического нефтяного проекта.