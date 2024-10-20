Российский оружейный завод в Дзержинске поразили дроны СБУ, ССО и ГУР – СМИ

Ночью на 20 октября дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области, который является составляющей российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США.﻿﻿ Со ссылкой на собеседника в спецслужбах, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что на этом заводе враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Расстояние от украинской границы до завода - 900 км.

"СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дроновые, которые дают моментальный эффект. Работа над урезанием военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем" , - сообщил источник.

В ночь на 20 октября в Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", производящий взрывчатые вещества.