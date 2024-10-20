Сырский рассказал об обстановке в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что несмотря на попытки россиян перехватить инициативу в Сумской и Курской областях, ситуацию контролируют украинские войска, сообщает Новое время.

«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и в Курской области РФ, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи» , — сообщил Сырский

Главнокомандующий принял несколько решений, направленных на нанесение максимальных потерь российским войскам.

Сырский отметил, что «несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели».

Он заявил, что работал непосредственно на командных пунктах бригад, заслушал предложения командиров относительно следующих действий и оказал поддержку в решении проблемных вопросов.

18 октября в Институте изучения войны сообщили, что армия РФ недавно продвинулась в Курской области в пределах главного выступа, контролируемого ВСУ, это произошло на фоне непрекращающихся боев.