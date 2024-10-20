Спутник зафиксировал передвижение войск КНДР в РФ - ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что спутник зафиксировал передвижение до 12 тысяч военных КНДР на территорию России, сообщает Зеркало недели.

"Во Владивостоке уже развернут спецназ численностью 1500 воинов" , - сообщил Коваленко

t.me/akovalenko

По его словам, разведка Южной Кореи следит за перемещением северокорейских военных.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что КНДР может отправить для поддержки РФ в Украину около 11 тысяч своих военных. Почти такую же цифру назвали в разведке Южной Кореи — 12 тысяч. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить отправку северокорейских военных в Россию для дальнейшего участия в войне в Украине.

О росте участия Северной Кореи в российско-украинской войне ассоциированный старший аналитик Центра "Новая Европа" Наталия Бутырская рассказывает в статье "КНДР против Украины: Путин уже в долгах перед Ким Чен Ыном".