Выборы президента и референдум в Молдове, где также участвуют жители Приднестровья, проходит с аномально низкой активностью на участках, выделенных для приднестровских избирателей, сообщает Европейская правда.

В частности, возле участков, открытых в школе города Варница, обычно наиболее загруженными, и на которых на предыдущих выборах собиралась значительная очередь - сейчас свободно.

4 года назад, когда власти Приднестровья финансировали подвоз, избиратели были вынуждены ждать длительное время, чтобы просто зайти на участок.

Избиратели, следующие на голосование, подтверждают аномально низкую явку.

"Раньше у нас агитировали и организовывали людей, чтобы голосовать. Теперь идут те, кто считает это гражданским долгом" , - поделился с корреспондентом один из избирателей, житель города Бендеры, назвавшийся Константином и подчеркнувший, что поддерживает движение Молдовы в ЕС.

Отсутствие подвоза избирателей привело также к тому, что большинство избирателей из Приднестровья охотно сообщают – они поддерживают европейский выбор Молдовы. Это может принципиально изменить результаты волеизъявления на приднестровских участках.

Впрочем, и количество проголосовавших людей будет принципиально ниже.