Выборы в Молдове: Приднестровье отказалось подвозить избирателей на участки
Выборы президента и референдум в Молдове, где также участвуют жители Приднестровья, проходит с аномально низкой активностью на участках, выделенных для приднестровских избирателей, сообщает Европейская правда.
В частности, возле участков, открытых в школе города Варница, обычно наиболее загруженными, и на которых на предыдущих выборах собиралась значительная очередь - сейчас свободно.
4 года назад, когда власти Приднестровья финансировали подвоз, избиратели были вынуждены ждать длительное время, чтобы просто зайти на участок.
Избиратели, следующие на голосование, подтверждают аномально низкую явку.
"Раньше у нас агитировали и организовывали людей, чтобы голосовать. Теперь идут те, кто считает это гражданским долгом", - поделился с корреспондентом один из избирателей, житель города Бендеры, назвавшийся Константином и подчеркнувший, что поддерживает движение Молдовы в ЕС.
Отсутствие подвоза избирателей привело также к тому, что большинство избирателей из Приднестровья охотно сообщают – они поддерживают европейский выбор Молдовы. Это может принципиально изменить результаты волеизъявления на приднестровских участках.
Впрочем, и количество проголосовавших людей будет принципиально ниже.
"В 2016 году у нас, на этом же участке для приднестровцев, уже в 4 часа дня закончились бюллетени, и мы были вынуждены ехать в соседнее село Гуру Бикулуй для передачи бюллетеней от них", – вспоминает Татьяна Друч, председатель избиркома на участке 37/8. Сейчас количество желающих будет в несколько раз меньше.