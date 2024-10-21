ISW: Украинские силы продвинулись к северу от Суджи
Украинские силы недавно продвинулись к северу от Суджи на фоне боев на главном участке фронта в Курской области, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Черкасского Поперечного (к северу от Суджи).
Российские источники утверждают, что российские силы атаковали к северу от Суджи в районе Малой Локны и к юго-востоку от Суджи в районе Плехово, а украинские силы атаковали к юго-востоку от Кореневого в районе Кругленького и Леонидова.
Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что информация о захвате российскими войсками Плехово не подтверждена.
Ключевые выводы ISW за 20 октября:
- В ночь с 19 на 20 октября украинские войска нанесли удары с беспилотников по авиабазе "Липецк-2" вблизи города Липецк и российскому государственному оборонному предприятию "Свердлов" в Дзержинске, Нижегородская область.
- Власти Молдовы еще не объявили результаты президентских выборов 20 октября и референдума по Европейскому Союзу (ЕС), но и выборы, и референдум преодолели необходимый порог явки избирателей, чтобы быть действительными.
- Российские источники заявили 20 октября, что бывший вице-президент российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Рогачев был найден мертвым, вероятно, в результате самоубийства после падения из окна в Москве.
- Украинские войска недавно продвинулись к северу от Суджи, а российские войска недавно незначительно продвинулись в районе Торецка и Селидово.