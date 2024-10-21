В ООН заявили, что Израиль повредил базу миротворцев в Ливане

Бульдозер армии обороны Израиля разрушил наблюдательную башню и ограждение по периметру локации Миротворческих силы ООН в Ливане (UNIFIL) в Марвахине на юге страны, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"Мы еще раз напоминаем ЦАХАЛу и всем субъектам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также уважать неприкосновенность помещений ООН в любое время" , - отметили в миротворческой миссии.

В UNIFIL также напомнили, что нападение на объект ООН и повреждение его имущества является грубым нарушением международного права и резолюции 1701 Совета Безопасности.

Документ был принят единогласно и призван прекратить войну 2006 года между Израилем и Хезболлой и наметить путь к безопасности на границе между Израилем и Ливаном.

В заявлении также отмечается, что израильская армия неоднократно обращалась к UNIFIL с просьбой освободить свои позиции вдоль "голубой линии" и намеренно наносила ущерб позициям ООН.

Несмотря на давление на миссию и страны, предоставляющие войска, в миссии подчеркнули, что миротворцы остаются на всех своих позициях.

"Мы продолжим выполнять наши задачи по мониторингу и отчетности" , - говорится в заявлении.

Обстрел ЦАХАЛом базы миротворцев в Ливане

12 октября израильские военные обстреляли южные районы Ливана. В результате атаки одна из ракет упала недалеко от базы UNIFIL, ранения получили двое миротворцев.

В Евросоюзе осудили действия военных Израиля и назвали его серьезным нарушением международного права.

В связи с резонансом, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал вывести миротворцев с Юга Ливана. По его мнению, боевики "Хезболла" используют работников миссии в качестве "живого щита".