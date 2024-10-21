Трамп хочет подать в суд на канал CBS за отредактированное интервью Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что думает об иске против телеканала CBS из-за публикации сокращенной версии интервью с его оппоненткой, кандидатом от демократов Камалой Харрис, сообщает Европейская правда.

Трамп и его соратники раскритиковали CBS за опубликованную сокращенную версию интервью с Камалой Харрис в программе "60 Minutes", настаивая, что его отредактировали "так, чтобы она выглядела лучше".

"Думаю, я буду судиться с ними... Знаете, они не смогут защитить такое решение, а если начнут, и даже если они выиграют, то будут выглядеть очень неловко" , – заявил Трамп.

"Это было так плохо, что они должны были бы потерять лицензию и снять программу с эфира" , – добавил экс-президент.

В сокращенной версии обрезали часть ответа Харрис на тему войны Израиля и ХАМАС, однако впоследствии телеканал опубликовал полную транскрипцию ее ответов так, как это было в эфире.

Телеканал CBS сообщил, что предлагал Трампу интервью в этой же программе, и он сначала согласился, но потом отозвал согласие.

По данным агрегата опроса, который компонует The Hill/ Decision Desk HQ, Трамп в масштабах страны опережает Харрис на 2,2 процентных пункта и наблюдается тенденция к росту его поддержки в ключевых штатах.