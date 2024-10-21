В РФ чиновники увеличили госзакупки iPhone в четыре раза – СМИ

Чиновники из России потратили вчетверо больше бюджетных средств на закупки iPhone, несмотря на массовый запрет американских смартфонов.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

По итогам девяти месяцев 2024 года объем проведенных госзакупок iPhone оказался вчетверо больше, чем за тот же период прошлого года: 6 879 899 руб против 1 642 166 руб.

Часть госзакупок iPhone обосновывалась невозможностью соблюсти запрет на использование иностранного программного обеспечения, которое доступно на этих устройствах. Так, например, в одной из заявок указывалось, что главным критерием для закупки iPhone 13 является наличие специализированной программы Voice Over, которая озвучивает приложения и позволяет незрячим и слабовидящим пользователям работать с гаджетом.

Большая часть госзакупок пришлась на компании с государственным участием. Самую крупную закупку смартфонов Apple в этом году - более чем на 3 млн руб - осуществила петербургская компания ООО "Теплоэнерго".

Также ООО "Аэроэкспресс" купила iPhone на 517 тыс руб Но был среди заказчиков и государственный Кремлевский дворец, он закупил американские смартфоны на 830 тыс руб.

Государственные органы начали вводить запрет на использование iPhone летом 2023 года, когда ФСБ совместно с ФСО заявили о заражении нескольких тысяч смартфонов Apple американским вирусом-шпионом, который следил за российскими пользователями.

После этого от использования iPhone в служебных целях массово заставили отказаться чиновников в Кремле, правительстве, госведомствах и сотрудников госкомпаний. В частности, запрет был введен в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Минздраве, "Ростехе", Росавиации, РЖД, Камаазе и др.