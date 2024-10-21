Премьер Израиля обсудил ответы Ирана после атаки на резиденцию

После атаки дронов из Ливана на резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетяньягу он провел ряд встреч с высшими помощниками по безопасности, чтобы обсудить следующую атаку на Иран. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Левый берег.

Планирование такого нападения разрабатывалось в течение трех недель после того, как Иран выпустил около 200 баллистических ракет по Израилю из-за убийства израильскими силами лидеров поддерживаемых Ираном группировок.

Субботняя точная атака беспилотника на дом Нетаньяху, расположенный к северу от Тель-Авива, ошеломила многих израильтян. Хотя супруги не были дома и никто не пострадал, он и его министры заявили, что эта атака является еще одной причиной, которая оправдывает месть.

"Нет сомнения, что здесь пересекли еще одну красную линию. Мы должны положить конец способности Ирана представлять угрозу" , – заявил министр иностранных дел Израиля Израэль Кац в субботу.

Это была первая встреча между начальниками служб безопасности, которая состоялась после ликвидации лидера ХАМАСа Яхьи Синвара израильской армией в прошлый четверг. Больше информации о результатах встречи не поступало.

Президент США Джо Байден и его администрация заявляли в течение последних дней, что убийство Синвара должно ускорить переговоры, в частности, усилилось внутреннее давление на Нетаньяху. В то же время сторонники жесткой линии, поддерживающие премьера, выступают против уступок.

Ранее CNN написало, что США расследуют утечку сверхсекретных данных американской разведки по планам Израиля атаковать Иран.

В частности, речь идет о документах от 15 и 16 октября, содержимое которых начали распространять в сети Интернет после того, как их обнародовали в телеграмм-канале "Middle East Spectator", который называют проиранским, а связанный аккаунт X показывает, что он находится в Иране.