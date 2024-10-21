В Украине почти вдвое увеличилось количество банкротов за последние четыре месяца

651 дело о банкротстве людей открыто по данным Верховного суда Украины. Дел увеличилось почти вдвое за последние 4 месяца этого года. Больше банкротов — в Киеве и области и на Днепропетровщине. 64% банкротов - это люди в возрасте от 25 до 45 лет, сообщает Опендатабот.

651 дело в отношении людей-банкротов открыто в Украине в этом году. С начала лета дел увеличилось почти в 2 раза.

Уже открыто больше дел о банкротстве украинцев, чем за весь прошлый год: тогда рассматривалось 575 таких дел.

Чаще всего просят признать себя неплатежеспособными люди от 25 до 45 лет — это 64,1% банкротов. Еще 28,7% приходится на лиц старше 45 лет.

51% банкротов - женщины, еще 48% приходится на мужчин.

Больше банкротов в столице: 95 дел или 15% от общего количества. Следует Киевщина: 58 или 9%. Замыкает топ Днепропетровщина с 53 делами – это 8% от общего количества.

Напомним, Верховная Рада разрешила гражданам становиться банкротами еще в октябре 2018 года. Полноценно процедура начала работу уже в 2019 году. С тех пор человек, попавший в затруднительное материальное положение, может инициировать свое банкротство и, пройдя всю процедуру, освободиться от долгов.