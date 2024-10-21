В Европе выросли цены на природный газ
Европейские цены на природный газ выросли, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вызвала новую волну волатильности на рынке, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Bloomberg.
Фьючерсы выросли на 2,2%, следуя за движением нефти. Рынки готовятся к тому, что эскалация военных действий между Израилем и Ираном может вызвать более широкий региональный конфликт, который может повлиять на поставки отопительного топлива.
Голландские фьючерсы на месяц, выросли на 2,0% до 39,97 евро за мегаватт-час.
В субботу возле частного дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взорвался беспилотник "Хезболлы", а на следующий день Израиль начал новое военное наступление на опорные пункты "Хезболлы" в Ливане. Израиль уже пообещал отплатить Ирану за ракетную атаку в начале октября.
Геополитические проблемы удерживали цены волатильными в течение последних недель, подчеркивая уязвимость поставок топлива в Европу с началом отопительного сезона в регионе.
Для газовых рынков, в частности, ключевое беспокойство связано с риском закрытия Ормузского пролива, который является воротами в Персидский залив и важным водным путем для транспортировки сжиженного природного газа и нефти.