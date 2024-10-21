Остин объявил о новом пакете военной помощи на 400 млн долларов
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов, сообщает Укринформ.
"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку (Украина – ред.). Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - заявил Остин.
Зеленский так прокомментировал визит Остина:
"Я очень благодарю вас, господин министр обороны Ллойд Остин, за прибытие, за ваш визит. Я хотел бы поблагодарить народа Соединенных Штатов, президента Байдена, а также двухпартийную поддержку за то, что сделано во время этой войны".
Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев.