Остин объявил о новом пакете военной помощи на 400 млн долларов

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов, сообщает Укринформ.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку (Украина – ред.). Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины" , - заявил Остин.

Зеленский так прокомментировал визит Остина:

"Я очень благодарю вас, господин министр обороны Ллойд Остин, за прибытие, за ваш визит. Я хотел бы поблагодарить народа Соединенных Штатов, президента Байдена, а также двухпартийную поддержку за то, что сделано во время этой войны".

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев.