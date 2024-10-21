Хакеры взломали систему российского предприятия ВПК и обнародовали данные

Международная хакерская группа "Head Mare" сломала систему ИТ-структуры российского "Научно-инновационного центра "Институт развития исследований, разработок и трансферта технологий" (НИЦ "ИРТ"). Об этом говорится на официальном аккаунте хакеров в сети X, сообщает Левый берег.

Среди обнародованного — документы, касающиеся системы раннего определения повреждений техники "Хрусталь" и комплекса определения технического состояния "Маяк", используемых в системах безопасности самолетов и вертолетов армии РФ.

В доступ также попала часть имен сотрудников, вероятно вовлеченных в ИТ-безопасность "НИЦ ИРТ". К примеру, "Афанасьев Владимир Владимирович", "Брагин Игорь Валериевич", "Бубнов Максим Александрович", "Викулов Виктор Михайлович" и другие.

Российская компания "НИЦ "ИРТ" позиционирует себя как инновационное предприятие, внедряющее технологию "цифрового двойника" для самолетов и вертолетов, в ее портфолио улучшение систем вертолетов Ка-52, самолетов Су-57Б и беспилотников.