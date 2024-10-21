СБУ разоблачила торговцев "трофейным" оружием в четырех областях Украины

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины. Со ссылкой на пресс-службу СБУ, сообщает Левый берег.

"Во время комплексных мероприятий в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны 7 подпольных торговцев оружием. Среди изъятого у фигурантов - российские гранатометы "Шмель", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки" , - говорится в сообщении.

t.me/SBUkr

Так, в Днепре: задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы продать криминалитету. Для скрытого хранения средств поражения фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО.

В Закарпатской области на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу у своего частного дома.

t.me/SBUkr

В Тернопольской области разоблачены еще два дельца, предлагавшие трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем почтой отправляли его "заказчикам" как "автозапчасти".

В Житомирской области на нелегальной торговле оружием разоблачены три жителя Коростеня, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.

t.me/SBUkr

Фигуранты вывозили средства поражения с мест бывших боестолкновений на востоке Украины, где находились как «волонтеры», а затем продавали найденное вооружение через личные криминальные связи.

По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.