Close button

Прокуратура расследует казнь россиянами двух военнопленных ВСУ возле Селидового

Прокуратура расследует казнь россиянами двух военнопленных ВСУ возле Селидового

Вблизи города Селидово российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ. Прокуратура начала расследование. Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, сочетаемого с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Известно, что 18 октября 2024 года в 14:38 представители ВС РФ в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

В генпрокуратуре отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Новости

Популярные темы форума

analytics