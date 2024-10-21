Путин позволил соратникам Кадырова грабить меткомбинат Ильича в Мариуполе - WSJ

Российский диктатор Владимир Путин отдал контроль над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича близким к Рамзану Кадырову людям. Они разграбливают комбинат.﻿ Со ссылкой на The Wall Street Journal, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как пишет издание, среди тех, кто сейчас контролирует комбинат, есть лицо, по имени Руслан Геремеев.

Он, а также заместитель главы министерства строительства и ЖКХ Чечни Вахит Геремеев являются родственниками сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. При этом половину акций ООО "ММК Ильича", который сейчас контролирует завод, получил его сын Валид.

По данным WSJ, в настоящее время полным ходом идет разграбление комбината. В частности, оттуда часто уезжают грузовики с прокатными изделиями. Они уходят в сторону России.

Также россияне полностью демонтировали и отправили в РФ производственную линию стоимостью 220 млн. долларов. Она была установлена на комбинате незадолго до полномасштабного вторжения.

Как пишет СМИ, еще осенью 2022 года московская торговая компания вывезла с завода стальной продукции в 380 тысяч долларов. Также известно, что некоторые российские компании регулярно продавали оставшиеся на заводе уголь и другую продукцию.

А уже в начале января 2023 года в Узбекистан была экспортирована партия метизов на 50 тысяч долларов.

Позже доля Валида Корчагина перешла к другому человеку, но также связывается с Рамзаном Кадыровым - руководителя московского бойцовского клуба "Ахмат" Алаша Дадашова. При этом Геремеевы и дальше занимаются заводом.

В частности, Вахит Геремеев рассказывал российским СМИ о том, что на заводе было много трупов, а все было заминировано. По его словам, он влюбился в завод и "уже почти стал металлургом". Он планирует возобновить его работу до 2026 года.

Напомним, россияне почти полностью уничтожили завод "Азовсталь" во время оккупации Мариуполя.

Украинские защитники, которые держали оборону на территории завода в полном окружении, из-за нехватки продовольствия, боеприпасов и оружия были вынуждены сдаться в плен 20 мая 2022 года. Часть из них уже удалось вернуть, но остальные остаются в плену почти два года.