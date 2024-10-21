Сибига обсудил с министром обороны Турции совместные проекты по ОПК

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюллером. Они обсудили конкретные инициативы, направленные на укрепление оборонно-промышленных комплексов обеих стран. Со ссылкой на пресс-службу МИД, сообщает Левый берег.

"Я был рад встретиться с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Мы обсудили расширение взаимовыгодного оборонного сотрудничества, а также конкретные совместные проекты, укрепляющие наши ОПК" , - сказал Сигиба.

"Я благодарю боевого генерала Яшара Гюлера за его солидарность с Украиной" , - добавил он.

Как сообщалось, с 20 по 22 октября Сибига совершает визит в Турецкую Республику для проведения переговоров на высоком уровне по ключевым вопросам украинско-турецкого сотрудничества.

В Стамбуле Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку SAHA EXPO 2024, где состоятся отдельные встречи украинского дипломата с турецкими оборонными компаниями.

Кроме того, в ходе визита состоятся важные встречи министра с украинским и крымскотатарским общинами Турции.

Сегодня Сибига провел в Анкаре переговоры тет-а-тет с турецким коллегой Хаканом Фиданом.