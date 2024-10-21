КНДР отправила на войну в Украину спецподразделение "боевых рабов" - BILD

Северная Корея отправила в Украину 1500 северокорейских солдат﻿. Об этом пишет BILD.﻿, сообщает Деловая столица.

По информации издания, в начале октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии — оно считается одним из самых жестоких в мире.

В частности, обозреватель BILD Петер Тиде называет их "боевыми рабами", поскольку их растили в информационном вакууме без внешнего влияния. У них не было доступа ни к интернету, ни к западному телевидению, ни к мобильным телефонам.

Также издание пишет, что будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов "любимого лидера".

Следует отметить, что последним часто стало расти количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они тоже перевозили бойцов. По меньшей мере, 400 из них тренируются в казармах под Хабаровском. По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта, а также замаскировали под бурят и якутов.