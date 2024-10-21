В Судане сбили грузовой самолет, на борту которого могли быть граждане РФ

"Силы быстрого реагирования" Судану сообщили, что на западе страны сбили грузовой самолет, на борту которого, по их версии, находились граждане России. Со ссылкой на российское посольство, сообщает Зеркало недели.

"Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств этого инцидента" , - говорится в сообщении.

Ситуация, добавили в ведомстве, осложняется тем, что место аварии находится "в охваченном боями Дарфуре". Речь идет о противостоянии суданской армии и Сил быстрого реагирования (RSF). СМИ сообщают, что именно RSF сбили самолет с ПЗРК. По одной из версий на борту было оружие.

По данным Telegram-канала Mash, предположительно, погиб главный инженер компании Airline Transport Incorparation FZC Виктор Гранов. С ним на борту самолета, предполагает медиапроект, было еще несколько коллег, а также представители ЧВК "Вагнера".

У одного из членов экипажа был обнаружен российский паспорт. Среди обломков была найдена инструкция по безопасности на русском языке. Как пишут российские ЗСИ, экипаж и Ил-76 летел на помощь другому самолету ОАЭ, ранее поврежденному при посадке в одной из провинций Судана - Западном Кордофане. В начале октября ОАЭ отправили самолет с военной помощью в Судан, но тот неудачно приземлился на территории Западного Кордофана и, в частности, повредил двигатели.

Ил-76 перевозил запасные части и инженеров, чтобы починить тот самолет, но ошибочно был сбит Силами быстрого реагирования Судана.

Установлена ​​также личность второго россиянина, который ранее был на борту. На месте аварии нашли документы по имени 33-летнего авиаинженера Антона Селиванца из башкирского города Туймазы. Предварительно он вместе с Грановым летел ремонтировать поврежденный самолет.

Напомним, что армия Судана во главе с генералом Абдель-Фаттахом аль-Бурханом и Силы быстрого реагирования (RSF) во главе с генералом Мохаммедом Хамданом Дагало объединили свои силы во время военного переворота в 2021 году, изменив запланированный переход в гражданское правление. Но они не договорились об условиях и времени перехода, что привело к внезапному взрыву боевых действий в Хартуме 15 апреля 2023 года.

В феврале сообщалось, что спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины взяли в плен российских наемников из ЧВК "Вагнер" в Судане.